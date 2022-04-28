МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. ОПЕК+ увеличит в июне добычу нефти ещё на 432 тысячи баррелей в сутки, как и планировалось, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе. Цены на нефть падают на опасениях за спрос в Китае

"ОПЕК+, вероятно, будет придерживаться существующих условий соглашения и согласует увеличение добычи нефти на 432 тысячи баррелей в день в июне на совещании 5 мая", — передаёт агентство.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти (без конденсата) на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с прошлого августа альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. На март ограничения ОПЕК+ составляли 2,56 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 2,16 миллиона. А согласно последним решениям, с мая альянс увеличит добычу на 432 тысячи баррелей в день.