2022-04-28T14:54:16+03:00

2022-04-28T14:54:16+03:00

2022-04-28T14:54:16+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220428/836781425.html

Нидерландская Eneco опровергла открытие рублевого счета в "Газпромбанке"

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. НИДЕРЛАНДСКАЯ ENECO НЕ ОТКРЫВАЛА СЧЕТ В РУБЛЯХ В ГАЗПРОМБАНКЕ, У НЕЕ КОНТРАКТ С ДОЧКОЙ "ГАЗПРОМА" В ФРГ — ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ РИА НОВОСТИ Новость дополняется ПРАЙМ, 28.04.2022

энергетика, экономика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60