2022-04-28T14:54:16+03:00
2022-04-28T14:54:16+03:00
2022-04-28T14:54:16+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220428/836781425.html
Нидерландская Eneco опровергла открытие рублевого счета в "Газпромбанке"
Энергетика
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. НИДЕРЛАНДСКАЯ ENECO НЕ ОТКРЫВАЛА СЧЕТ В РУБЛЯХ В ГАЗПРОМБАНКЕ, У НЕЕ КОНТРАКТ С ДОЧКОЙ "ГАЗПРОМА" В ФРГ — ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ РИА НОВОСТИ Новость дополняется ПРАЙМ, 28.04.2022
энергетика, экономика, новости, газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. НИДЕРЛАНДСКАЯ ENECO НЕ ОТКРЫВАЛА СЧЕТ В РУБЛЯХ В ГАЗПРОМБАНКЕ, У НЕЕ КОНТРАКТ С ДОЧКОЙ "ГАЗПРОМА" В ФРГ — ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ РИА НОВОСТИ
Новость дополняется