МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. НИДЕРЛАНДСКАЯ ENECO НЕ ОТКРЫВАЛА СЧЕТ В РУБЛЯХ В ГАЗПРОМБАНКЕ, У НЕЕ КОНТРАКТ С ДОЧКОЙ "ГАЗПРОМА" В ФРГ — ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ РИА НОВОСТИ

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