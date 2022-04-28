МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Мировые цены снижаются, инвесторов продолжает беспокоить ситуация со спросом в Китае, свидетельствуют данные торгов. Что будет с ценами на нефть в апреле-мае?

По состоянию на 14.45 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,46%, до 104,46 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 101,65 доллара.

Цены на нефть весь четверг снижаться на опасениях ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае, которая может повлечь за собой уменьшение спроса на нефть из-за ввода коронавирусных ограничений. В Китае — одном из крупнейших потребителей нефти, продолжает расти количество заболевших, сохраняются жесткие антиковидные ограничения и обсуждается ввод новых.

Карантин в Китае остается в центре внимания и является основным противодействующим фактором для удорожания нефти, подчёркивают аналитики SPI Asset Management, чье мнение приводит газета Wall Street Journal

Кроме того, на нефтяные цены влияет укрепление доллара, курс которого утром растёт по отношению к другим основным мировым валютам, таким как иена, и евро. Таким образом нефть, как и другие сырьевые биржевые товары, контракты на которые исчисляются в долларах, становится менее доступной для держателей другой иностранной валюты.