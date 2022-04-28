МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Германия должна подготовиться к поэтапному отказу от газа России и "знает, что нужно делать", сообщил Канцлер ФРГ Олаф Шольц и отказался прямо комментировать возможность прекращения поставок российского газа. По ЛУКОЙЛу могут сложиться условия для наращивания "лонгов"

В среду утром "Газпром" полностью остановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) из-за их отказа перейти на новую схему оплаты.

"Будет ли Россия принимать какое-то решение и каким оно будет в этом отношении — об этом можно только спекулировать, но это имеет мало смысла. Мы должны готовиться. И как я сказал, мы уже начали это делать еще до войны. Мы знаем, что нужно делать", — заявил Шольц на пресс-конференции с японским премьером Фумио Кисидо, в ответ на вопрос, не опасается ли он, что Германию может постичь та же участь, что Польшу и Болгарию.

Шольц также сообщил, что немецкие власти еще до начала спецоперации России на Украине "предметно проанализировали эту ситуацию и принимают решения".

"Это позволило нам принять решение о прекращении импорта угля к осени, это будет делаться шаг за шагом. Тоже самое будет и с газом, но этот процесс, который требует большего времени", — сказал Шольц, отметив, что, Германии, в частности, нужно построить терминалы приема сжиженного газа, что потребует времени.