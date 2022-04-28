МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за 2021 год выросла в 13 раз по сравнению с предыдущим годом и составила рекордные 2,159 триллиона рублей, следует из сообщения компании.

Выручка от продаж составила 10,241 триллиона рублей, увеличившись на 62% в годовом выражении. Прибыль от продаж выросла почти в 4 раза и составила 2,411 триллиона рублей. "Газпром" рассказал, где Польша берет газ после приостановки поставок

ЧИСТЫЙ ДОЛГ

Чистый долг "Газпрома" за прошлый год снизился на 26% и по состоянию на 31 декабря составил 2,87 триллиона рублей.

"Чистая сумма долга… уменьшилась на 1 002 916 миллиона рублей, или на 26%, с 3 872 695 миллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года до 2 869 779 миллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2021 года. Данное изменение в основном связано с увеличением остатков денежных средств и их эквивалентов", — говорится в сообщении.

Чистая сумма долга определяется как сумма краткосрочных кредитов и займов и текущей части долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочных векселей к уплате, долгосрочных кредитов и займов, долгосрочных векселей к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов, поясняет компания.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

"Газпром" оценивает объем инвестиций по группе в 2022 году на уровне 2,258 триллиона рублей против 1,79 триллиона рублей в 2021 году.

"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2022 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) и имеющимся аналогичным намерениям группы составляет 2 258 026 миллиона рублей", — говорится в отчете.

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

"Газпром" ведет оценку того, как принятые в 2022 году санкции повлияют на финансовое положение группы и результаты ее деятельности, пока не сомневается в непрерывности своей деятельности.

Компания напоминает, что в феврале-апреле 2022 года США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели дополнительные санкции против России. Это привело к падению курса рубля, волатильности финансовых рынков, а также значительно повысило уровень экономической неопределенности в условиях осуществления деятельности в РФ.

"В настоящее время группа проводит оценку того, как принятые экономические меры повлияют на ее финансовое положение и результаты деятельности", — говорится в отчете.

"Газпром" отмечает, что на момент подписания консолидированной финансовой отчетности, по оценкам руководства группы, указанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность ее деятельности.