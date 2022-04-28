МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Согласно материалам "Газпрома", компания-оператор газопровода "Северный поток-2" — Nord Stream 2 AG — обратилась 1 марта с запросом о приостановлении арбитражного разбирательства по спору о применении газовой директивы Евросоюза.
Отмечается, что арбитражный трибунал отменил слушания, запланированные на конец июня 2022 года.
"На 20 июня 2022 года назначено заседание в формате видеоконференции, где "Норд Стрим 2 АГ" предстоит прокомментировать соответствующие обстоятельства и дальнейшую возможность продолжить арбитражное разбирательство по существу", — сказано в сообщении.
"Северный поток-2" идет от побережья России через Балтийское море до ФРГ и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.
https://1prime.ru/energy/20220428/836783540.html
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