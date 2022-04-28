МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Согласно материалам "Газпрома", компания-оператор газопровода "Северный поток-2" — Nord Stream 2 AG — обратилась 1 марта с запросом о приостановлении арбитражного разбирательства по спору о применении газовой директивы Евросоюза. Эксперты назвали подводные камни разворота нефтегазовых потоков на Восток

Отмечается, что арбитражный трибунал отменил слушания, запланированные на конец июня 2022 года.

"На 20 июня 2022 года назначено заседание в формате видеоконференции, где "Норд Стрим 2 АГ" предстоит прокомментировать соответствующие обстоятельства и дальнейшую возможность продолжить арбитражное разбирательство по существу", — сказано в сообщении.

"Северный поток-2" идет от побережья России через Балтийское море до ФРГ и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.