МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Средняя экспортная цена газа "Газпрома" в 2021 году выросла вдвое — до 298 долларов за тысячу кубометров, при этом в четвертом квартале показатель достиг рекордных 517 долларов – это втрое больше, чем годом ранее, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов. Газовый оператор Словакии рассказал о планах на закупку российского газа

"Уже шестой квартал подряд растет средняя экспортная цена нашего газа, и в четвертом квартале 2021 года она достигла 517 долларов за тысячу кубометров, что в три раза больше, чем годом ранее, и является историческим рекордом для "Газпрома". В результате средняя цена экспортных поставок за 2021 год составила 298 долларов за тысячу кубометров, что в два раза выше, чем в 2020 году", — приводятся слова Садыгова в официальном Telegram-канале "Газпрома".

Коэффициент на чистый долг/EBITDA "Газпрома" по итогам 2021 года снизился до 0,7х, по ожиданиям долговая нагрузка продолжит снижение, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.

"Показатель долговой нагрузки — коэффициент чистый чистый долг/EBITDA, уже находившийся в предыдущем квартале в нижней части комфортного диапазона, резко снизился и достиг по итогам 2021 года уровня в 0,7. Мы ожидаем, что долговая нагрузка продолжит снижение — в ситуации высокой неопределенности это является залогом сохранения финансовой устойчивости", — приводятся слова Садыгова в комментарии по итогам консолидированной финансовой отчетности по МСФО за четвертый квартал 2021 года.

Коэффициент чистый долг/EBITDA "Газпрома" на конец первого квартала 2021 года находился на уровне 2,1.