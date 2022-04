МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Власти Индии обратились к государственным компаниям с просьбой рассмотреть возможность приобрести российские нефтяные активы, среди которых доля BP в "Роснефти" и доля ExxonMobile в "Сахалине-1", пишет агентство Рейтер со ссылкой на два осведомленных источника. Компания ExxonMobil подтвердила форс-мажор по "Сахалину-1"

"Индия попросила государственные энергетические компании оценить возможность покупки доли европейского нефтяного гиганта BP в попавшей под санкции российской "Роснефти", — рассказали источники.

По данным агентства, министерство нефти страны на прошлой неделе обратилось с такой просьбой к ONGC Videsh Ltd, Indian Oil Corp, Bharat Petro Resources Ltd, "дочке" Hindustan Pertoleum — Prize Petroleum Ltd, Oil India Ltd и GAIL (India) Ltd.

Кроме того, министерство попросило ONGC Videsh рассмотреть вопрос о покупке доли ExxonMobile в 30% в проекте "Сахалин-1".

BP отказалась от комментариев агентству, индийские компании и министерство не дали ответа.

В конце марта СМИ сообщали, что BP оценивала интерес индийских компаний, таких как Oil & Natural Gas Corp. и Indian Oil Corp., к покупке долей в некоторых российских нефтегазовых проектах.

В феврале британская BP сообщила о решении продать свою долю в "Роснефти" и выйти из совместных с ней предприятий, а также из совета директоров компании. Этот шаг был вызван началом спецоперации России на Украине. BP с 2013 года владеет 19,75% акций "Роснефти".

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil объявил в начале марта, что начал разработку шагов для выхода из проекта.