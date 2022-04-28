МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти готовятся к возможной приостановке поставок газа из России, топливо в стране будет даже в этом случае, но его цена станет выше. Цены на газ в Европе упали на 9%

Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке, но не получило ответа.

"Встречи и заседания по энергетическому сектору происходят каждый день, потому что это самая большая проблема. Если "Газпром" приостановит поставки, то у нас есть резервы в хранилищах на территории Румынии, к тому же мы можем купить часть газа на рынке, власти готовились. Газ будет, если не от "Газпрома", то от других источников, но цена очень высокая", — заявила Санду в эфире телеканала Rlive.

По ее словам, власти хотели бы избавиться от риска остаться без газа. Ключевой проблемой остается цена топлива, поскольку она значительно выросла из-за ситуации в регионе.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

Еврокомиссия (ЕК) и Болгария договорились создать в Софии первую рабочую группу в рамках платформы Евросоюза по закупке энергоносителей, говорится в сообщении ЕК.

"Европейская комиссия и Болгария договорились создать в Софии первую региональную рабочую группу, которая является частью платформы ЕС по закупке энергоносителей. Этот пилотный проект будет изучать потребности в газе и электричестве, цены и потоки, а также аспекты инфраструктуры", — указывается в сообщении.

Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".