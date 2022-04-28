МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Южная Корея увеличит в полтора раза импорт угля из Австралии, чтобы снизить зависимость от растущего в цене на фоне кризиса на Украине российского угля, сообщили в правительстве Республики Корея. Рубль укрепляется к доллару второй день подряд

Южная Корея решила диверсифицировать свои каналы импорта угля и увеличить производство цемента на фоне нестабильности поставок битуминозного угля из-за конфликта в Украине, в то время как внутренний спрос на это топливо растет.

Вице-премьер и министр экономики и финансов Хон Нам Ги на совещании правительства заявил, что Южная Корея продолжит добиваться увеличения импорта битуминозного угля из Австралии, чтобы уменьшить зависимость от России.

"В последнее время из-за украинского кризиса и других причин цена на битуминозный уголь резко выросла вдвое по сравнению с началом года, что вызвало рост цен на цемент и другие ключевые строительные материалы и нестабильность поставок", — заявил Хон Нам Ги.

В связи с этим правительство решило разнообразить цепочки закупок угля, в том числе увеличить долю австралийского угля в импорте в полтора раза. Обещается также ускорение соответствующего процесса таможенного оформления. Поставки цемента и стройматериалов также будут мониторить.

Как сообщило агентство Рёнхап, в первом квартале 2022 года на долю российского угля пришлось около 62% от общего объема импорта угля в Южную Корею, а на долю угля из Австралии – 38%. Годом ранее доля российского угля составляла 75% от общего объема импорта в страну.

Цена на российский мягкий уголь подскочила с 158,9 доллара в январе до 294,6 доллара за тонну в марте.

По данным министерства промышленности, в долгосрочном плане южнокорейские компании планируют снизить свою зависимость от битуминозного угля в производстве цемента за счет использования более экологичных материалов. Правительство также пообещало со следующего года выделить на поддержку таких решений 930,6 миллиарда вон (732,46 миллиона долларов) к 2030 году.