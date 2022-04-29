МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рынок водорода непременно сформируется в мире в рамках уже запущенного глобального энергоперехода, но роль России как крупнейшего экспортера под вопросом из-за геополитического кризиса, заявил РИА Новости старший консультант исследовательской группы "Петромаркет" Константин Квон. Белоруссия планирует увеличить экспорт продовольствия и сельхозпродукции

"Развитие водородного рынка является одним из элементов политики глобального энергоперехода. Энергопереход уже фактически запущен в мировом масштабе, и, хотя фокус может быть временно смещен на другие вопросы, планы по энергопереходу отменяться не будут. Таким образом, в возникновении рынка водорода сомневаться не приходится", — считает Квон.

"Но позиции России на международном рынке водорода находятся под риском из-за текущего геополитического кризиса. Кроме того, в России фокус экономической политики будет смещен на более насущные вопросы, поэтому вопрос экспорта водорода отойдет на второй план", — продолжил эксперт.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов уточнил, что рынок водорода пока находится в зачатке. Согласно данным Международного энергетического агентства, более 90% глобального спроса приходится на нефтепереработку, черную металлургию и химическую отрасль. В будущем наиболее перспективной отраслью применения водорода будет транспорт, особенно грузовой и общественный.

КТО, ЕСЛИ НЕ РФ?

Минэнерго РФ оценивало ранее, что Россия может стать одним из мировых лидеров на водородном рынке, заняв не менее 20% рынка к 2030 году. Вместе с тем, утверждает собеседник РИА Новости, потенциальные мировые центры производства водорода сосредоточатся и в других странах.

"Развитые страны Океании и Восточной Азии в ближайшие годы будут играть роль локомотива глобального рынка – именно здесь рождаются ключевые отраслевые инновации", — полагает Родионов.

По данным газеты "Коммерсант", Минэнерго РФ в своем проекте комплексной программы развития водородной энергетики ожидает, что экспорт водорода из РФ к 2030 году составит 2,3 миллиона тонн в год, а к 2050 году вырастет до 9,4 миллиона тонн. Основными рынками сбыта назывались Китай, Япония, Южная Корея, Германия.

Но санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине, внесли свои коррективы в экономические отношения России и ряда названных выше стран. Из-за этого, вероятно, сотрудничество, в том числе и водородной отрасли, будет затруднено. Минэнерго РФ планирует скорректировать комплексную программу "с учетом текущей ситуации". Министерство оценит новые возможные объемы потребления водорода в России, собирается отдать приоритет проектам на внутреннем рынке.