МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Член комитета немецкого бундестага по международной политике, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла заявил РИА новости, что ФРГ должна запустить "Северный поток-2". Он считает, что если страна пойдет на это в обмен на то, чтобы РФ вновь принимала бы евро за газ, то такая сделка могла бы стать хорошей идеей. В бундестаге назвали заморозку валюты России деструктивной мерой

По словам политика, Германия должна в любом случае придерживаться введения "Северного потока-2".

"Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей", — сказал он.

При этом Крупалла выразил опасение, что сейчас речь идет "вовсе не о таких подробностях", так как есть "опасность того, что клин в европейский континент будет вбит еще глубже, а евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом".

Мы должны четко дать понять, что не допустим такого раскола континента", — добавил он.

Немецкое правительство после признания РФ суверенитета ДНР и ЛНР остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток-2". Глава МИДа Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".

Ранее СМИ сообщали о банкротстве Nord Stream 2 AG. Компания не подтвердила это.