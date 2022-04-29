МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. "Россети ФСК ЕЭС" (входит в ГК "Россети") построила для энергоснабжения угольного кластера на юге Якутии высокоавтоматизированную подстанцию 220 кВ "Налдинская" трансформаторной мощностью 176 МВА и две линии электропередачи 220 кВ общей протяженностью около 14 км. Инвестиции в проект составили 2,5 млрд рублей, пишет издание "Лента.ру".

При разработке проекта учитывались резкие перепады температур, характерные для северных регионов. Во избежание перебоев в энергоснабжении использованы современные технические решения — системы мониторинга для контроля параметров силового оборудования, микропроцессорные защиты и автоматизированные комплексы с функцией управления элементами подстанции в удаленном режиме. Почти все оборудование центра питания размещено в закрытых помещениях.

Разработка крупнейшего со времен СССР Инаглинского горно-обогатительного комбината (ГОК) идет в рамках территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия". Проект предполагает добычу угля в пределах Чульмаканского и Верхне-Талуминского месторождений суммарными запасами более 760 млн тонн и его обогащение на фабрике мощностью в размере 12 млн тонн в год и развитие инфраструктуры поставок твердого топлива.

"Богатая минерально-сырьевая база Якутии, способная на долгие годы обеспечить потребности внутреннего и внешнего рынков, значительная роль в диверсификации экспорта углеводородов на Восток сделали республику одним из промышленных центров страны. Процесс потребовал заблаговременного и последовательного развития электросетевого комплекса. В последние годы Группа "Россети" провела комплексные мероприятия по присоединению крупнейших районов Якутии к ЕЭС России. Это создало возможности для подключения таких энергоемких потребителей, как Инаглинский ГОК", — отметил генеральный директор компании Андрей Рюмин.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире.

Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.