МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Глава австрийской OMV Альфред Штерн заявил в ходе телефонной конференции, что компания произведет следующую оплату за российский газ в мае. По его словам платеж будет проведен на месячной основе. Чистая прибыль австрийской OMV за первый квартал уменьшилась на 17%

"Мы оплачиваем счета (за российский газ — ред.) на ежемесячной основе. Следующая оплата произойдет в мае", — сказал он.

Штерн также заявил, что компания анализирует вопрос оплаты российского газа в рублях согласно новой схеме и разрабатывает решение, которое не будет противоречить введенным ЕС против России санкциям.