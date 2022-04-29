Австрийская OMV рассказала, как будет платить за российский газ
Глава OMV Альфред Штерн: компания анализирует вопрос оплаты российского газа в рублях по новой схеме
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Глава австрийской OMV Альфред Штерн заявил в ходе телефонной конференции, что компания произведет следующую оплату за российский газ в мае. По его словам платеж будет проведен на месячной основе.
"Мы оплачиваем счета (за российский газ — ред.) на ежемесячной основе. Следующая оплата произойдет в мае", — сказал он.
Штерн также заявил, что компания анализирует вопрос оплаты российского газа в рублях согласно новой схеме и разрабатывает решение, которое не будет противоречить введенным ЕС против России санкциям.
https://1prime.ru/energy/20220429/836791410.html
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