БЕРЛИН, 29 апр — ПРАЙМ. В ассоциации работодателей ФРГ заявили, что "страна остановится" в случае введения эмбарго на поставки российского газа. Блинкен рассказал, в каком случае США могут снять введенные санкции

Глава федеральной ассоциации немецких объединений работодателей (BDA) Райнер Дульгер считает, что газовое эмбарго, независимо от того, какая сторона его инициирует, приведет к катастрофическим последствиям для предпринимателей, работников и государственного бюджета. "Остановка (поставок) газа особенно сильно ударит по нашей химической и сырьевой промышленности. Это может косвенно повлиять на производство значительной части нашей промышленной продукции, что в конечном итоге станет причиной "остановки" Германии. Вот почему мы должны как можно дольше предотвращать такое газовое эмбарго. И именно поэтому так важно, чтобы мы на Западе действовали согласованно", — заявил Дульгер в интервью газете Augsburger Allgemeine Zeitung.

Глава ассоциации добавил, что Германии необходимо "освободиться от зависимости от российского газа", но не сразу, а в рамках переходного периода, "иначе мы нанесем ущерб нашей стране и нашей экономике".

"К сожалению, мы не можем избавиться от российского газа так быстро, как это представляют себе некоторые политики", — считает Дульгер. — "Нашей целью остается то, чтобы Германия обходилась без российского газа. Но впереди еще долгий и тернистый путь"

Также глава BDA не исключает понижение благосостояния граждан в связи со сложившейся ситуацией на Украине, в Китае и с кризисом, вызванным пандемией коронавируса в мире.