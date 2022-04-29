МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил в своем Telegram-канале, что "Газпром" подтвердил запланированные на май для Молдавии объемы газа, предусмотренные контрактом. Молдавия готовится к возможной остановке поставок российского газа

Он отметил, что "ПАО "Газпром" официально подтвердил объемы природного газа, законтрактованного для поставок в Республику Молдова в мае 2022 года.

Ранее власти республики договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке, но не получило ответа.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.