ВАРШАВА, 29 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил журналистам в пятницу в Варшаве, что республика не будет платить за российский газ в рублях. Польша обязала "дочку" "Новатэка" передать сети компаниям страны

Он также добавил, что согласие некоторых стран и компаний на оплату газа в рублях является ошибкой.

"Это нарушение санкций. Это опасно", — заявил Фиала, отвечая на вопрос, будет ли Чехия рассчитываться за российский газ в рублях.

По словам Фиалы, он вместе с польским коллегой попытается повлиять на премьера Венгрии Виктора Орбана и убедить его не оплачивать российский газ в рублях. Венгрия в начале апреля заявила, что оплата российского газа в рублях не будет нарушением европейских санкций, поскольку у Будапешта двусторонний контракт с Москвой и вопрос валюты оплаты — технический.

"Мы многократно говорили об этом с господином Орбаном. Казалось, что эти разговоры имели смысл, но сейчас ситуация изменилась. Венгрия предприняла определенные шаги, что стало для нас импульсом, и мы это согласовали с господином премьером Моравецким, чтобы вновь предпринять попытку переговоров, дискуссий с Виктором Орбаном", — сказал он.

Чешский премьер считает, что несмотря на несогласие с позицией венгерской стороны, "мы хотим начать диалог и повлиять на изменение венгерской позиции".