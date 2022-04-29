МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил на пресс-конференции, запись которого размещена в его аккаунте в соцсетях, что часть европейских компаний, импортирующих природный газ из РФ, согласились на предложенную Россией схему оплаты, но они не говорят об этом честно и распространяют с помощью западных СМИ ложную информацию о позиции Венгрии. МИД Венгрии объяснило, почему страна согласилась платить за газ в рублях

Сийярто попросил их не распространять ложную информацию, "что якобы существует общая позиция Евросоюза, от которой мы, венгры, уклоняемся".

"Это ложь, это не так, только другие недостаточно честны, а международные либеральные СМИ смотрят сквозь пальцы на их хитрый подход. Мы не хотим быть хитрыми, мы открыто говорим об этом вопросе. Для нас естественно, что за природный газ мы платим так, чтобы он поступал", — сказал он.

По его словам, часть импортирующих природный газ западноевропейских фирм поступает в соответствии с тем порядком оплаты газа, который устанавливает поставщик, то есть Россия.

Сийярто пояснил, что для покупки газа в будущем "в "Газпромбанке", который не находится под санкциями, импортирующим природный газ компаниям, не странам, а компаниям, надо открыть два счета, один в евро или долларах и один в рублях".

"И мы это будем делать, как и другие, хотел бы подчеркнуть, как и другие, то есть это неправда, что другие от этого отказались, они просто не говорят об этом так честно по разным причинам, и международные либеральные СМИ в этом их, конечно, поддерживают", — сказал он.

Министр еще раз объяснил схему оплаты газа, предложенную РФ: "Получается так, что венгерская компания переводит плату за природный газ в евро, хотел бы подчеркнуть, в евро переводит плату за природный газ в "Газпромбанк", дает поручение "Газпромбанку", чтобы конвертировал ее в рубли, она зачисляется на рублевый счет, и оттуда уже оплату получает "Газпромэкспорт". Это предприятие, с которым мы заключали договор о поставках, и так поступают и другие, не хочу выдавать тайну".

"Природный газ можно покупать только физически. Я еще не видел, чтобы политическими позициями или политическими заявлениями можно было отапливать квартиру", — добавил он.