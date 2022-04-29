БЕЛГРАД, 29 апр — ПРАЙМ. Министерство торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии сообщило, что с 29 апреля максимальная розничная цена литра евродизеля составляет 206,2 динаров (около 1,75 евро), а литра бензина "европремиум" 95 — 184 динара (1,55 евро).

Правительство Сербии 7 апреля продлило действовавшие перед тем с 11 марта ограничения на цены нефтепродуктов до 30 апреля. Максимальная розничная цена с учетом НДС на "евродизель" и бензин ВМВ 95 определяется размером средней оптовой цены на территории Сербии плюс 6 динаров (около 5 евроцентов) по литру. Предельная розничная стоимость двух этих нефтепродуктов устанавливается каждую пятницу и действует неделю.

C 21 по 29 апреля цена на нефтепродукты составляла 196,3 динаров (около 1,43 евро) за литр "евродизеля" и 174,1 динаров (около 1,47 евро) за бензин "европремиум" ВМВ 95. Новые, выросшие на 9,9 динаров (0,08 евро) по литру цены будут действовать до 6 мая. АЗС предписано продолжить наполнять топливные баки покупателей максимум на 60 литров.

"Члены правительства также приняли решение о временном снижении на 15% акциза на бензин и масла для газовых двигателей, учитывая актуальную ситуацию с ценой сырой нефти на мировом рынке и тенденцию к росту, которая негативно влияет на экономическую стабильность в стране", — говорится в сообщении.

Правительство Сербии в марте приняло решение об отказе от 20%-ных акцизов на импорт нефтепродуктов и, по данным минфина, потеряет 30 миллионов евро в месяц, чтобы сдержать рост цен на топливо. Кабмин в пятницу также сообщил об ограничениях, которые введут на цены сахара, муки типов 400 и 500, растительного масла в литровой упаковке, свиного мяса, но пока не обнародовал цифры.