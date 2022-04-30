МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Пожар произошел в турбинном отделении Сахалинской ГРЭС-2, причиной возгорания стало отключение турбогенератора, борьба с огнем продолжается, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ПАО "Сахалинэнерго" Маргарита Татарова. Индия хочет приобрести российские активы в "Роснефти" и "Сахалине-1"

"Отключение одного из турбогенераторов на Сахалинской ГРЭС-2 не повлияло на электроснабжение потребителей, оно осуществляется в полном объеме. Сегодня на станции сработала система пожаротушения, среагировавшая на возгорание в турбинном отделении. Пострадавших и разрушений нет", — рассказала собеседница.

Причиной пожара стало отключение турбогенератора. Отмечается, что власти региона оперативно отреагировали на происшествие.

"Сегодня на Сахалинской ГРЭС-2 произошло отключение второго блока с нагрузкой 60 МВт. Поручил министру энергетики области Михаилу Гузенко оперативно выехать на место для оценки ситуации. Также дал поручение заместителю председателя правительства Олегу Попову проверить все энергоисточники", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

По информации пресс-службы регионального главка МЧС России, самостоятельно здание покинули 30 человек персонала. В настоящее время технологический процесс остановлен.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что в селе Ильинском продолжается ликвидация пожара на Сахалинской ГРЭС-2.

"По информации энергетиков пламя разгорелось с новой силой и огонь перекинулся на кровлю. На месте работают пожарные. Всего в тушении задействовано 14 человек и 5 единиц техники", — говорится в сообщении.