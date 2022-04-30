МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Мероприятия по ликвидации пожара на Сахалинской ГРЭС-2 контролируются прокуратурой области, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. На Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар

Пожар на тепловой электростанции в селе Ильинском на юге острова начался утром 30 апреля. Причиной стало возгорание в турбинном отделении ГРЭС-2. По информации энергетиков, пламя разгорелось с новой силой и огонь перекинулся на кровлю. К вылету на место происшествия готовится вертолет МЧС.

"На место выехал прокурор Томаринского района. Проверки, организованные уполномоченными органами, направленные на установление причин пожара, обстоятельств его возникновения, находятся на контроле прокуратуры. Одновременно прокуратура держит на контроле ситуацию с обеспечением безопасности граждан, а также надлежащего энергоснабжения в регионе", — говорится в сообщении ведомства.

Сахалинская ГРЭС-2 мощностью 120 МВт введена в эксплуатацию в 2019 году взамен отработавшей ГРЭС, работавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции составляет 840 млн кВт и эквивалентна трети потребностей Сахалина в электроэнергии.