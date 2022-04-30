МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. На Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар

Пожар на тепловой электростанции в селе Ильинском на юге острова начался утром 30 апреля. Причиной стало возгорание в турбинном отделении ГРЭС-2. По информации энергетиков, пламя разгорелось с новой силой и огонь перекинулся на кровлю.

"Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что пожар ликвидировали в 15.19 (07.19 мск).

Сахалинская ГРЭС-2 мощностью 120 МВт введена в эксплуатацию в 2019 году взамен отработавшей ГРЭС, работавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции составляет 840 млн кВт и эквивалентна трети потребностей Сахалина в электроэнергии.