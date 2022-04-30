ВАРШАВА, 30 апр — ПРАЙМ. Польская дочерняя структура "Новатэка" Novatek Green Energy, после попадания под санкции, согласилась на сотрудничество с государственными компаниями страны для восстановления газоснабжения. В Польше 500 вагонов газа могут взорваться из-за санкций

Варшава ввела санкции в отношении ряда российских физ- и юридических лиц, том числе — против дочерних структур "Новатэка". Позднее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий своим распоряжением обязал Novatek Green Energy передать свою газотранспортную инфраструктуру польским компаниям PGNIG и PSG.

"Сообщаем, что компания Novatek Green Energy, имея в виду благополучие и безопасность своих клиентов, приняла все необходимые меры для того, чтобы государственные компании PGNIG и PSG быстро и эффективно восстанавливали поставки газа жителям десяти районов", — сообщила дочерняя структура "Новатэка".

Novatek Green Energy добавляет: решение о приостановке поставок газа в часть районов Польши "было обусловлено только и исключительно исполнением решения министра МВД Польши о внесении "Новатэк" в польский санкционный список". В противном случае и компания, и ее клиенты, могли подвергнуться многомиллионным штрафам и тюремным срокам.