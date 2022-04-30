МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины арестовали 51 железнодорожную цистерну, принадлежащую Белоруссии, сообщило в субботу ГБР. Финский дата-центр "Яндекса" отключили от электропитания

"Следователи теруправления ГБР Киева инициировали арест 51 железнодорожного вагона-цистерны собственности республики Беларусь, которые пересекли границу с Украиной 23 февраля", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным ГБР, в цистернах содержалось 3 тысячи тонн дизельного топлива производства Белоруссии и России.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

В ответ на спецоперацию западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.