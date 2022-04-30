МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. То, что Россия перекрыла поставки газа Польше и Болгарии, стало "самым жестким ответом" Кремля на западные санкции, пишет для китайского издания "Хуаньцю шибао" научный сотрудник Лаборатории инноваций "Цзя Гэн" и декан Китайского исследовательского института энергетической политики Сямэньского университета Линь Боцян. Европа хочет мести из-за остановки поставок газа в Польшу и Болгарию

Президент России Владимир Путин объявил о "развороте" энергетического рынка на Восток. В ответ Евросоюз заявил о поиске альтернатив российским энергоресурсам. По мнению автора, это приведет к сложностям, которые испытают и одна, и другая стороны.

Отказ Польши и Болгарии платить за газ рублями обернулся тем, что Россия с 27 апреля объявила о прекращении его поставок в эти две страны.

Потребители в этих двух странах стали первыми, кто пострадал от перебоев с поставками с момента обострения напряженности между Россией и Украиной. "Это означает, что ранее изданное Москвой распоряжение "О порядке расчетов в рублях" начало действовать и на сегодняшний день считается ее "самым жестким ответом" на западные санкции", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Цены на нефть и газ растут с прошлого 2021 года. Краткосрочное влияние роста цен на эти ресурсы очень заметно:

Рост инфляции во многих странах



замедление экономического роста.



"Международное сообщество надеялось, что последующее восстановление цепочки поставок энергоресурсов снизит высокие цены.Однако обострение отношений между Россией и Украиной лишь усугубило проблему. Анализируя нынешнюю ситуацию, можно заметить, что российско-украинский кризис привел к еще большей волатильности международного рынка нефти и газа. ЕС в значительной степени зависит от нефти и газа, на которые приходится 59% всей потребляемой им энергии, а Россия является их крупнейшим поставщиком в Европу, поэтому 40% природного газа и почти 30% сырой нефти, импортируемых в Евросоюз, поставляется из России", — отмечает автор.

В апреле Россия объявила о постепенном смещении основного экспортного рынка нефти и газа из Европы на Восток и Юго-Восток. В ответ на это Европейский союз заявил, что будет принимать меры по прекращению импорта российской нефти и газа. "В прошлом месяце он предложил сократить импорт голубого топлива на две трети в этом году. Основные защитные меры включают увеличение ежегодного импорта сжиженного природного газа до более 50 миллиардов кубометров из Катара, США, Египта и других стран, а также ежегодного импорта трубопроводного природного газа из Азербайджана, Алжира, Норвегии и других стран до десяти миллиардов кубометров", — перечисляет экономист.

Хотя глобальная карта поставок нефти и газа будет изменена, "разворот" рынка нефти и газа требует не только поиска новых партнеров, но и перестройки системы инфраструктуры транспортировки энергоресурсов, что непросто и требует время.

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