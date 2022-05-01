МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Власти и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае подача природного газа из России будет прекращена, пишет Helsingin Sanomat. В Греции заявили, что Европа не сможет полностью заменить российский газ

Как отмечается, риск перебоев с поставками считается реальным. Причина заключается в требованиях России о порядке оплаты в рублях, по которым и Еврокомиссия, и правительство Финляндии заняли негативную позицию.

По данным издания, "Газпром" запросил ответ у финской государственной газовой компании Gasum до 20 мая. Согласно источникам в Евросоюзе, крайний срок одинаков для многих других стран ЕС.

Не исключено, что 21 мая подача российского трубопроводного газа в Финляндию и большую часть Европы будет прекращена, отмечается в материале. По официальным оценкам, существующей газовой инфраструктуры страны, то есть газопровода из Эстонии и терминалов СПГ, будет недостаточно для замены российского природного газа, если его трансграничная подача будет остановлена.

Природный газ играет гораздо меньшую роль в энергетическом балансе Финляндии, чем в странах Центральной и Южной Европы. В прошлом году на газ приходилось всего около 5% от общего потребления энергии. В производстве энергии газ в основном довольно легко заменяется другими видами топлива. Домохозяйства, работающие на газе, находятся вне опасности, и в случае необходимости их газоснабжение обеспечивается аварийными мерами, отмечает издание.

При этом ожидаются проблемы у промышленности, где газ используется не как источник энергии, а как сырье для технологических процессов. В стране промышленность потребляет две трети поступающего газа. Речь идет о таких отраслях, как химическая и лесоперерабатывающая.

По официальным оценкам, поставки промышленного газа в случае перекрытия российского газопровода могут быть обеспечены не во всех случаях. Промышленность должна либо найти замену природному газу, либо сократить показатели, говорится в статье.