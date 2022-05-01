МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Ближайшие полтора года почти при любом сценарии станут сложным временем для Европы, у которой нет достаточного числа альтернатив на случай, если Россия прекратит поставки природного газа, говорится в материале газеты Washington Post. СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России в мае

"Почти при любом сценарии следующие 18 месяцев станут мучительным временем для Европы", — говорится в статье, авторы которой отмечают, что "последствия высоких цен распространяются по всему миру", а правительства "пытаются обеспечивать электроэнергией свои заводы, отапливать свои дома и поддерживать работу своих электростанций".

Отмечается, что "в ближайшем будущем не существует достаточного количества альтернатив, чтобы избежать серьезных экономических проблем предстоящей зимой", если Россия прекратит поставки природного газа.

Эдвард Чоу, эксперт в области энергетической безопасности из базирующегося в Вашингтоне Центра стратегических и международных исследований, заявил, что "разыгрывается очень опасная игра".

"Я не знаю, чем это должно закончиться. Ощущение, что это закончится очень плохо как для Западной Европы, так и для России", — сказал Чоу, слова которого приводит газета.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".