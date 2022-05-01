ПРАГА, 1 мая — ПРАЙМ. Процесс отхода от использования угля в Европе был слишком быстрым, его надо максимально продлить, заявил в воскресенье чешский президент Милош Земан, выступая на пражском телеканале CNN Prima NEWS. СМИ: Чехия почувствует цены на газ в следующий отопительный сезон

Отвечая на вопрос о ситуации с поставками газа из РФ в Европу, Земан предположил, что Россия не прекратит поставки энергоресурсов, так как это является одним из главных источников ее доходов. Одновременно он выступил за то, чтобы растянуть по времени процесс отхода от использования угля.

"Что касается поставок газа, то я не буду повторять то, о чем сейчас всюду можно прочитать от разных специалистов: диверсификация, сжиженный газ, поставки из Норвегии, новые газопроводы и т.д. Думаю, что я не встречу понимания у экологов, но я считаю, что отход от угля был слишком быстрым. Хорошо бы разложить этот процесс на более длительный период времени. Ведь речь не идет лишь об угольных, но и о тепловых электростанциях, а поставки тепла – это ключевой вопрос", — сказал Земан.

Правительство Чехии запланировало полный отказ от использования угля на 2033 год, созданная для изучения этого вопроса угольная комиссия предложила 2038 год. "И это разумно, но я протянул бы этот процесс еще на 10 лет", — отметил Земан.

Отвечая на вопрос о требовании России производить оплаты за газ в рублях, Земан подчеркнул, что каждая страна защищает свои собственные интересы.

"Каждая страна защищает свои национальные интересы, которые бывают кратковременными и долговременными. Кратковременные заключаются в том, чтобы иметь запасы газа. Долговременные – в том, чтобы иметь безопасность. А россияне – признаюсь, что к моему удивлению, как и к удивлению многих иных политиков – показали, что они являются иррациональными, непредсказуемыми, более агрессивными и менее европейскими, нежели я думал. Так что из этого следует, что долговременный национальный интерес заключается в том, чтобы не быть зависимыми от российского газа", — сказал Земан.