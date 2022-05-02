НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью изданию Indian Express, что ЕС летом текущего года прекратит импорт угля из России, а также планирует до конца года отказаться от российской нефти. В МИД Германии назвали условие отмены санкций

По его словам, многие страны присоединились к "беспрецедентным санкциям" против России, "даже если это неизбежно повлечет за собой экономические издержки для нас самих". Шольц также добавил, что в настоящее время проводится амбициозная политика, направленная на снижение зависимости от импорта ископаемого топлива из РФ.

"Мы прекратим импорт российского угля этим летом, мы постепенно откажемся от российской нефти до конца года и серьезно сократим импорт газа из России", — сказал он.

Ряд стран начал вводить запрет на импорт российского угля фоне спецоперации по демилитаризации Украины. ЕС ранее согласовал пятый пакет санкций против России, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Государства ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки, но, начиная с августа 2022 года. Также об отказе от поставок сообщали США, Япония. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов ранее в апреле отмечал, что продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта будет переориентирована на альтернативные рынки.