МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Данные "Оператора ГТС Украины" свидетельствуют о том, что заявки на транзит "голубого топлива" из РФ через украинскую территорию выросли на 76% с момента приостановки 27 апреля поставок Польше и Болгарии. Лавров рассказал о причине перевода платежей за газ в рубли

В частности, увеличились поставки по ужгородскому коридору в сторону Словакии и реверс из ФРГ в Польшу по "Ямал — Европе". Польша фактически покупает российский газ, но теперь у поставщиков из Германии.

По данным "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку по Украине через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ — формируются на основе спроса в Европе — на 1 мая составляют 98,89 миллиона кубометров. Это на 76%, или в 1,8 раза, больше, чем 26 апреля, до приостановки поставок в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG.

Из данных немецкой Gascade следует, что реверсные поставки "голубого топлива" из ФРГ в Польшу по магистрали "Ямал — Европа" находятся на уровне около 30 млн кубов в сутки, что более чем в пять раз выше уровня 26 апреля. Ранее "Газпром" сообщал, что Варшава объявила об отсутствии необходимости поставок российского газа, но теперь она его покупает в Германии, и объем реверса по "Ямал — Европе" почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом".

Вместе с тем, стабильно высока прокачка по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG.

Кроме того, на прошлой неделе резко снизилась выработка электроэнергии из ветровых электростанций — в среднем на 7,4 процентных пункта, до 8,7% от общего объема генерации в ЕС, следует из данных Wind Europe. Закачка газа в подземные хранилища Евросоюза при этом продолжаются, "подземки" уже заполнены на треть — 33,31% (по данным на 30 апреля).

Компания "Газпром" приостановила 27 апреля экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях.