ХЕЛЬСИНКИ, 2 мая — ПРАЙМ. Финляндия с января по март увеличила потребление каменного угля на 6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает статистическое ведомство страны. СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России в мае

Кабмин Финляндии запретил использование каменного угля в энергетике с 2029 года.

"По предварительным данным Статистического управления Финляндии, в январе-марте этого года потребление каменного угля увеличилось на 6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе тенденция потребления каменного угля снижается, и в январе-марте было потреблено на 52% меньше каменного угля, чем в среднем в этом тысячелетии.

Потребление каменного угля выросло в январе, но снизилось в феврале и марте, уточняют специалисты.

Запасы каменного угля на конец марта 2022 года составили 793 тысячи тонн, что на 54% меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении.