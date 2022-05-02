БЕРЛИН, 2 мая — ПРАЙМ. Телеканал ZDF сообщил, ссылаясь на высокопоставленного дипломата Евросоюза, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти. Немцев предупредили о последствиях эмбарго на нефть из России

Журналисты отметили, что важным фактором стало решение правительства ФРГ о поддержке эмбарго. До этого Словакия и Венгрия были против скорейшего запрета на нефть из-за сильной зависимости от поставок из России.

Ранее помощник канцлера Германии по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Берлин выступает за введение эмбарго на нефть из РФ, но потребуется "несколько месяцев", чтобы подготовиться к прекращению поставок.

В Венгрии ранее заявили, что Будапешт не поддержит европейские санкции против поставок энергоресурсов из России, поскольку это нанесет существенный вред самой Европе.