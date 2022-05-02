МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Индийская сталелитейная компания Tata Steel перестанет покупать российский уголь из-за неопределенности, вызванной международными санкциями в отношении России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на компанию.

"Чтобы обеспечить непрерывное течение бизнеса, мы нашли альтернативные источники сырья, поскольку с российскими поставщиками и банкирами в настоящее время связано много неопределенности из-за международных санкций, введенных в отношении России", — приводит издание слова представителя компании.

По данным аналитической компании Coal Mint, которые приводит издание, Tata Steel с начала года импортировала из России 863 тысячи тонн угля.

Некоторые страны начали уже и законодательно вводить запрет на импорт российского угля — после начала военной операции на Украине. А ЕС ранее согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки, но начиная с августа. Также об отказе от таких поставок сообщали США, Япония.

Tata Steel Group входит в число ведущих мировых сталелитейных компаний с годовой производительностью стали в 34 миллиона тонн в год. Это один из самых географически диверсифицированных производителей стали в мире, с операциями и коммерческим присутствием по всему миру.