МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Данные Ассоциации операторов газотранспортных систем (ГТС) Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) свидетельствуют о том, что подземные хранилища газа в Европе заполнены на треть (33,3%), общий объём газа там по данным на утро 1 мая составляет 35,4 миллиарда кубометров, что почти вдвое меньше, чем было на аналогичную дату позапрошлого года. Заявки на транзит газа из России через Украину выросли на 76%

В 2021 году эти запасы на утро 1 мая составляли 30% (32,4 миллиарда кубометров), на аналогичную дату 2020 года — 62,7% (68,2 миллиарда).

Сезон забора газа из хранилищ в 2022 году завершился 19 марта, тогда уровень заполненности ПХГ составлял 25,5% — 27,4 миллиарда кубометров. За следующие шесть недель европейские компании закачали в хранилища 8 миллиардов кубометров газа. При этом в зимний сезон 2021–2022 годов из ПХГ Европы был поднят 51 миллиард кубометр газа — 107,8% от закачанного летом объёма. Для сравнения, зимой 2020–2021 годов было выкачано 67,3 миллиарда кубометров газа, а восполнено летом прошлого года — на 47,3 миллиарда кубометров.

Сейчас больше всего газа в ЕС — в подземных хранилищах в Германии (8 миллиардов кубометров, 34,7%), Италии (6,9 миллиарда, 37,2%), Нидерландах (3,75 миллиарда, 26,7%) и Польше (2,8 миллиарда кубометров, 78,6%). Кроме того, на относительно высоком уровне заполненность ПХГ на Украине — 4,4 миллиарда кубометров (14,2%).

Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября, а затем показатель должен подняться до 90%. В прошлом году 1 ноября они были заполнены примерно на 77%, на эту же дату 2020 года — на 95%, 2019 года — 97%, говорилось в материалах GIE.

Для выхода на уровень 90% заполненности хранилищ компаниям сейчас предстоит закачать ещё около 56 миллиардов кубометров газа, отмечал накануне "Газпром". Тогда общая заполненность европейских хранилищ превысит 90 миллиардов кубометров.