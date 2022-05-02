МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. По данным агентства Рейтер, Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить запрет на покупку российской нефти, так как эти страны испытывают зависимость от поставок из России. СМИ: Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго нефти из России

Официальные лица Евросоюза сообщили агентству, "чтобы сохранить единство" в Евросоюзе, ЕК может либо сделать исключение для Словакии и Венгрии, либо предложить этим странам "долгий переходный период". По данным источников, эмбарго, скорее всего, будет вводиться поэтапно и войдет в полную силу лишь в начале следующего года.

Журналисты Рейтер отметили со ссылкой на Международное энергетическое агентство, что Словакия получает 96% нефти и нефтепродуктов из России, для Венгрии доля российских поставок составляет 58%. Новый пакет санкций будет представлен постпредам ЕС в среду.

Ранее исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис в интервью газете Times заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, одним из пунктов которого будет "некая форма" нефтяного эмбарго.