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2022
https://1prime.ru/energy/20220502/836805012.html
Минэкономики Германии оценило обеспеченность страны газом
Энергетика
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https://россиясегодня.рф
. Газоснабжение Германии в настоящий момент обеспечено, власти готовятся к возможному дефициту, заявила представитель ведомства Беате Барон. "В настоящий момент газоснабжение... ПРАЙМ, 02.05.2022
энергетика, экономика, новости, газ, германия, поставки газа, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 2 мая — ПРАЙМ. Газоснабжение Германии в настоящий момент обеспечено, власти готовятся к возможному дефициту, заявила представитель ведомства Беате Барон.
"В настоящий момент газоснабжение обеспечено", — заявила Барон.
По ее словам, Федеральное сетевое агентство работает над подготовкой к возможному дефициту.