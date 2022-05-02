БЕРЛИН, 2 мая — ПРАЙМ. Газоснабжение Германии в настоящий момент обеспечено, власти готовятся к возможному дефициту, заявила представитель ведомства Беате Барон. В МИД Германии назвали условие отмены санкций

"В настоящий момент газоснабжение обеспечено", — заявила Барон.

По ее словам, Федеральное сетевое агентство работает над подготовкой к возможному дефициту.