МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Данные платформ GSA Platform и RBP свидетельствуют о том, что "Газпром" не стал бронировать на третий квартал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу. При этом дополнительные мощности для транзита через Украину не предлагались. Аналитики спрогнозировали доходы России от нефти и газа в 2022 году

Так, в ходе аукционе в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка газопровода "Ямал — Европа" в объёме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, но "Газпром" не заказал их.

В августе, ноябре прошлого года и в марте текущего компания также не стала бронировать транзитные мощности через Польшу и дополнительные мощности через Украину на следующие кварталы.

Дополнительные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) для транзита газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России вновь — как и на аукционах бронирования мощностей на апрель и май — не предлагались.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. А долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу — Европе" закончился в 2020 году, и с тех пор компания бронирует его мощности через аукционы.

Магистраль "Ямал — Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с газопроводом "Северный поток", составляют основные маршруты поставок трубопроводного газа из России в Европу.