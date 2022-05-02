БЕРЛИН, 2 мая — ПРАЙМ. Глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил в интервью газете FAZ, что без импорта газа из РФ Германия едва ли продержится ближайшие две зимы. Берлин считает, что Германия может отказаться от импорта российской нефти

Он отметил, что страна сможет продержаться "разве что за счет ущерба нашей промышленности и экономики".

"Но тогда у нас не будет больше ни стали, ни химической промышленности, последствия были бы драматичными. Так что я могу только предостеречь от газового эмбарго", — сказал он.