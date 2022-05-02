Глава E.ON оценил перспективы Германии без импорта российского газа
Глава E.ON: без импорта газа из России Германия едва ли продержится ближайшие две зимы
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БЕРЛИН, 2 мая — ПРАЙМ. Глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил в интервью газете FAZ, что без импорта газа из РФ Германия едва ли продержится ближайшие две зимы.
Он отметил, что страна сможет продержаться "разве что за счет ущерба нашей промышленности и экономики".
"Но тогда у нас не будет больше ни стали, ни химической промышленности, последствия были бы драматичными. Так что я могу только предостеречь от газового эмбарго", — сказал он.
https://1prime.ru/energy/20220502/836806351.html
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