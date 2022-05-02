МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач прокомментировал сообщение немецкого телеканала ZDF о том, что Венгрия отозвала свое право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, и заявил, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России. В Италии призвали разрешить компаниям платить за газ в рублях

Ранее телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС сообщил, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти.

"Венгрия не "отзывала свое вето". На самом деле позиция Венгрии по санкциям в отношении российских нефти и газа остается неизменной: мы их не поддерживаем", — написал Ковач в Twitter.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.