МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Евросоюз будет стремиться активизировать сотрудничество со странами Африки, чтобы помочь заменить импорт российского природного газа и снизить в этом году зависимость от Москвы почти на две трети — об этом, как передает Bloomberg, говорится в проекте документа ЕС. В ЕС не видят немедленных рисков для снабжения газом

Отмечается, что страны Африки, в частности в западной части континента, такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают в значительной степени неиспользованный потенциал сжиженного природного газа.

Решение об энергетическом взаимодействии с внешними партнерами должно быть принято Еврокомиссией в конце этого месяца как часть пакета мер по реализации плана блока по сокращению энергетической зависимости от Москвы.

"Катар готов содействовать обмену с азиатскими странами", — говорится в проекте стратегии комиссии. "Что касается трубопроводного газа, Норвегия уже увеличила свои поставки в Европу, и Алжир, и Азербайджан выразили готовность сделать это", — отмечается в тексте.

Также в документе говорится, что ЕС должен работать над обеспечением "открытых, гибких, ликвидных и хорошо функционирующих глобальных рынков СПГ" как с крупными производителями, такими как США, Австралия и Катар, так и с потребителями, включая Китай, Японию и Южную Корею.

Увеличение закупок в Европе на фоне растущего мирового спроса и уже высоких цен на "ЕС также должен посылать рынку последовательные сигналы, чтобы сбалансировать краткосрочные и среднесрочные потребности с долгосрочными целями. Все это требует гораздо более скоординированной газовой политики для использования рыночного и политического веса союза и разработки инструмента для совместных действий", — отмечается в документе.