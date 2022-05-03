МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Болгарии после отказа от экспорта газа из России придётся, в отличие от Польши, постараться, чтобы к началу отопительного сезона успеть заполнить свои подземные хранилища на 80%, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. СМИ: Евросоюз нашел страны, которые должны заменить российский газ

"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.

"Что касается закачки газа в ПХГ, согласно текущим требованиям Европейской комиссии, к 1 ноября запасы должны составлять 80%, поэтому Польша уже сейчас близка к этому уровню, а вот Болгарии придется постараться для достижения этого показателя", — сказала она.

Заполненность подземных газовых хранилищ в Болгарии составляет, по данным на утро 26 апреля, 17,2% (около 96,5 миллиона кубометров), а в Польше — почти 76% (около 2,7 миллиарда кубометров).

Резервным источником газа для Польши и Болгарии могут стать запасы собственных хранилищ, считает аналитик.

Болгария может попробовать нарастить закупки газа у Азербайджана, хотя объёмы "точно будут несопоставимы с российскими", добавила она. Кроме того, страна может начать реверс из Сербии по европейскому продолжению "Турецкого потока".

"Аналогичным реверсным способом (из Германии) сейчас себя физически, но не юридически российским газом снабжает Польша. Кроме того, у неё есть мощности для приемки сжиженного природного газа. Однако цены покупки в этом случае будут спотовыми", — добавила собеседница агентства.

Польша в 2021 году закупила у России 8,6 миллиарда кубометров газа, Болгария — 2,6 миллиарда кубометров, суммарно это 7% экспорта российского трубопроводного газа в Евросоюз. Если "Газпром" пойдёт на удовлетворение дополнительных — сверх законтрактованных — запросов на газ от надёжных покупателей, то тогда он сможет сократить величину выпадающих объёмов газа, заключила аналитик Vygon.