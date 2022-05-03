МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Данные "Оператора ГТС Украины" показывают, что заявки потребителей из Европы на транзит российского газа через территорию Украины близки к 100 миллионам кубов. В Венгрии отказываются от поддержки санкций против нефти и газа из России

Так, заявки на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 3 мая составляют 98,8 миллиона кубометров. Данное значение близко к показателю накануне — 98,96 миллиона кубометров и в 1,8 раза больше, чем 26 апреля, до приостановки поставок болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. Тогда показатель составил 56 миллионов кубометров.

Данные немецкого оператора Gascade показывают свидетельствуют о том, что реверсные поставки газа из ФРГ в Польшу по магистрали "Ямал-Европа" держатся на уровне чуть выше 30 миллионов кубов в сутки, что более чем в 5 раз выше уровня 26 апреля. "Газпром" ранее сообщал, что сейчас Варшава приобретает российский газ в Германии и объем реверса по "Ямалу-Европе" почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом".

"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях. Но это привело лишь к перераспределению потоков газа из России: росту поставок по ужгородскому коридору в сторону Словакии и увеличению реверса из Германии в Польшу, где последняя покупает российский газ, но теперь у немецких поставщиков.

Вместе с тем прокачка по "Северному потоку" — главному маршруту экспорта газа из России в Европу — остается стабильно высокой. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.