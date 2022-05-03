НУР-СУЛТАН, 3 мая — ПРАЙМ. Венгерский министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сийярто заявил журналистам после переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, что отказ Венгрии от антироссийских санкций в отношении нефти и газа не является политическим решением. Действия продиктованы интересами по защите энергетической безопасности страны. В Венгрии сообщили, что не отзывали вето на эмбарго на нефть из России

По словам Сийярто, Венгрия проголосовала за каждый пакет санкций, но, тем не менее, она всегда сталкивается с несправедливыми упреками со стороны ЕС.

"Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию. Это не политическое решение… Это является явным вопросом, касающимся энергобезопасности нашей страны", — пояснил он.

Министр добавил, что сейчас без российской нефти не может быть гарантировано бесперебойное функционирование экономики Венгрии. Он напомнил, что через нефтепровод "Дружба" из РФ в страну поступает 65% нефти и нет никакого другого альтернативного маршрута, который мог бы поставить нужный объем "черного золота".

"Нам все равно, что о нас думают на Востоке или на Западе, для нас важно одно – мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии. Это не может быть под угрозой. Никто не может от нас ожидать, чтобы венгерский народ платил цену конфликта в Украине", — заявил Сийярто.