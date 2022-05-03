МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Посол России в Анголе Владимир Тараров заявил журналистам, что Ангола пока не может заместить российские поставки газа в Европу, несмотря на инициативы европейских политиков. В ЕС планируют продолжить обсуждать шестой пакет антироссийских санкций

Тараров отметил, что "сейчас увеличилось количество эмиссаров и министров, которые приезжают в Анголу". "Они очень взволнованы тем, что не могут договориться с Россией об оплате и хотят, конечно же, заполнить ресурсами из других государств, пытаются найти альтернативу, и в том числе они смотрят на Анголу. В Анголе потенциальные возможности, подчеркну, существуют. Но, знаете, еще нет инфраструктуры", — сказал он.

Италия и Ангола 20 апреля подписали декларацию о намерениях в сфере природного газа, направленную в том числе на увеличение экспорта на Апеннины.

Посол также сообщил, что в Анголе есть только один завод, который производит сжиженный газ, и в год страна добывает всего лишь 74,5 миллиона кубометров "голубого топлива".

"Поэтому, конечно же, они не способны в ближайшие годы помочь. Пока могу сказать, что из тех 74,5 миллиона кубометров газа, которые добывает Ангола, две трети идут на внутренний рынок. Это бытовые услуги, для ТЭЦ, для тепловых станций. Поэтому, да, это перспективно, но на будущее, а не в ближайшие годы. Хотя американцы и европейцы уже начали с ними работать, активно развивать эту отрасль", — подчеркнул Тараров.

Он добавил, что в текущих обстоятельствах Ангола может развить энергетическую промышленность за счет внешних инвестиций. По его мнению, сейчас сложилась такая конъюнктура, которая позволяет стране достаточно быстро развиться, но без технологий и вложения очень крупных сумм такую индустрию не поднять.

"Я так понимаю, что западные технологии в этом отношении передовые, здесь сейчас открываются перспективные возможности и для поставок технологического оборудования. Это может значительно содействовать формированию крепкой промышленности в Анголе, в том числе и с помощью энергосырья", — пояснил посол.

По его словам, Китай также всегда интересовался сотрудничеством с Африкой и Анголой. Сославшись на статистику он рассказал, что где-то 65% добываемой нефти, принадлежащей Анголе, уходят в КНР, прежде всего, это плата за кредиты.

"Китай очень активно присутствует, финансирует, у него инвестиций в год порядка 10 миллиардов долларов, накопленные инвестиции у них сейчас — примерно 21-22 миллиарда долларов. Япония тоже активно участвует, Израиль. Ангола действительно перспективная страна", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.