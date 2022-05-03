ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — ПРАЙМ. Fortum сообщил, что в результате переоценки спишет 2,1 миллиарда евро активов, связанные с деятельностью компании в России, это более трети стоимости его чистых активов в стране, следует из сообщения этого финский энергетического концерна. Финская Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на постройку АЭС

"Fortum зафиксирует обесценение до налогообложения в размере около 2,1 миллиарда евро, связанное с деятельностью компании в России, в своих результатах за первый квартал 2022 года", — указала компания. Стоимость чистых активов в России после обесценения составит 3,3 миллиарда евро, подчеркивает Fortum.

В начале марта Fortum на фоне эскалации конфликта на Украине принял решение отказаться от новых инвестиционных проектов в России, но заявил о продолжении деятельности в РФ в обычном режиме и выполнении обязанности перед клиентами. А как отмечается в сообщении компании во вторник, решение о списании связано с началом российской военной операции на Украине и связанной с этим внешнеполитической напряженностью, неопределенностью и рисками.

Обесценение включает в себя в том числе примерно 0,3 миллиарда в отношении основных средств и деловой репутации российского сегмента Fortum и примерно 0,6 миллиарда — в отношении основных средств российской дочерней компании сегмента Uniper — "Юнипро". Уточняется также, что обесценение в размере около 0,2 миллиарда евро, связанное с долей участия Fortum в ТГК-1 и совместных предприятиях с возобновляемыми источниками энергии, будет отражено в составе прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий.

Fortum — финская государственная энергетическая компания, расположенная в Эспоо, Финляндия. Помимо Финляндии, работает в Германии, странах Центральной Европы, Великобритании, Скандинавии и России. Fortum управляет электростанциями, а также производит и продает электроэнергию и тепло. Компания также продает услуги утилизации отходов. Акции котируются на бирже Nasdaq в Хельсинки.

Энергокомпания "Фортум" занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии в России. В ее структуре восемь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири. В уставном капитале компании 69,9% доля принадлежит Fortum Russia B.V., 28,3% долей владеет Fortum Holding B.V. Чистая прибыль "Фортума" по РСБУ в прошлом году выросла в 1,1 раза по сравнению с 2020 годом и составила 18,644 миллиарда рублей.