МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток международного энергетического концерна Uniper за первый квартал текущего года составил 3,154 миллиарда евро после прибыли в 842 миллиона за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании. BP получила убыток в первом квартале из-за расставания с "Роснефтью"

Убыток в пересчете на акцию за квартал составил 8,47 евро после 2,24 евро годом ранее. Выручка Uniper при этом выросла в 3,2 раза – 68,757 миллиарда евро. Отрицательный скорректированный показатель EBIT составил 829 миллионов евро по сравнению с положительным показателем в 731 миллион годичной давности.

Uniper среди прочего также отмечает, что решила не продлевать контракты на поставку угля из России и уже закупает сырье в разных областях мира, реализуя переходную стратегию диверсификации. При этом большинство действующих контрактов на поставку угля из России до сих пор выполняется без серьезных сбоев.

Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Uniper принадлежит российская "дочка" — "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, филиал "Э.ОН Инжиниринг" и московское представительство ПАО "Юнипро".