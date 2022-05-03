МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Агентство Рейтер сообщило, ссылаясь на предварительные данные Refinitiv, что экспорт сжиженного природного газа из США в апреле сократился на 8% в месячном выражении, при этом Европа по-прежнему лидирует по уровню американских поставок. США решили поставлять СПГ в Европу с катарского предприятия в Техасе

Отмечается, что американский экспорт СПГ по всем направлениям составил 7,1 миллиона тонн в прошлом месяце, снизившись с рекордного уровня марта в 7,67 миллиона тонн.

Европа уже пятый месяц подряд остается лидером по уровню поставок СПГ из США. Поставки на европейский континент составляют около 64% американского экспорта.

Согласно тем же данным, около 13% экспорта приходится на Азию и 2% — на Латинскую Америку. При этом по поводу 21 танкера у агентства нет сведений, поскольку им не была получена информация о пункте их назначения.

Аналитики, на которых ссылается Рейтер, связывают снижение экспорта СПГ с плановым техническим обслуживанием заводов.