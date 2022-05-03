СМИ узнали о сокращении экспорта СПГ из США в апреле на 8%
Рейтер: экспорт СПГ из США в апреле уменьшился на 8% в месячном выражении
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Агентство Рейтер сообщило, ссылаясь на предварительные данные Refinitiv, что экспорт сжиженного природного газа из США в апреле сократился на 8% в месячном выражении, при этом Европа по-прежнему лидирует по уровню американских поставок.
Отмечается, что американский экспорт СПГ по всем направлениям составил 7,1 миллиона тонн в прошлом месяце, снизившись с рекордного уровня марта в 7,67 миллиона тонн.
Европа уже пятый месяц подряд остается лидером по уровню поставок СПГ из США. Поставки на европейский континент составляют около 64% американского экспорта.
Согласно тем же данным, около 13% экспорта приходится на Азию и 2% — на Латинскую Америку. При этом по поводу 21 танкера у агентства нет сведений, поскольку им не была получена информация о пункте их назначения.
Аналитики, на которых ссылается Рейтер, связывают снижение экспорта СПГ с плановым техническим обслуживанием заводов.
https://1prime.ru/energy/20220503/836809081.html
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