МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Европа попала в "идеальный шторм" из-за экономического противостояния с Россией. Об этом говорится в статье, автором которой является Андреа Мураторе, размещенной на портале проекта Inside Over. Об этом сообщает РИА Новости. Медведев объяснил, почему Зеленский продолжит клянчить у Запада

В ней отмечается, что цены на энергоносители взлетели, инфляция растет, а евро ослабел к доллару на фоне укрепления рубля.

"Российско-украинский конфликт спровоцировал рост цен на энергию, Европа сокращает импорт нефти и газа из России, но замена этих ресурсов поставками из других стран весьма затратно. При этом доходы Газпрома достигли максимума и компания может требовать оплату за поставки газа в рублях", — пишет Мураторе.

По его мнению, Европа попала в ловушку, так как замещение российского импорта из других источников — не повод для радости. "В декабре 2021 года по данным журнала StartMag стоимость американского СПГ составляла 415,3 доллара за тысячу кубометров, у Газпрома в том же месяце цена была 273 доллара", — указывается в материале.

Так же в статье говорится о том, что увеличение доли сжиженного природного газа или поставок из других стран усложняет заключение среднесрочных и долгосрочных контрактов.

"С экономической точки зрения, счет за газ уже убыточный. Из-за волатильности эта тенденция задержится надолго. Европейский союз может выйти из газовой войны в лучшем случае с травмами", — резюмировал Мораторе.