МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам после встречи с премьер-министрами Швеции и Финляндии, что ФРГ с декабря готовилась к сокращению зависимости от российских энергоресурсов и к осени возможен отказ от угля. Шольц рассказал, когда ЕС прекратит импорт российских угля и нефти

Шольц считает, что страны ЕС едины в желании стать независимыми от импорта ископаемых ресурсов, но отказ продлится с разной продолжительностью в отдельных странах, в зависимости от масштаба зависимости.

"Германия приступила к подготовке к такой ситуации еще в декабре. Поэтому мы сможем отказаться от угля осенью", — сказал он.

Канцлер отметил, что ФРГ также предпринимает "все возможное для того, чтобы быть в состоянии отказаться от импорта нефти" из России, а также "создавать инфраструктуру для того, чтобы иметь возможность импортировать газ" из других стран. Конечной целью, сказал Шольц, является независимость Германии от ископаемых энергоносителей в целом, в 2045 году страна должна стать климатически нейтральной.