МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Греция через 20 месяцев с завершением строительства в порту Александруполиса плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) может полностью заменить российский газ, заявил Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Газовые фьючерсы в Европе держатся на уровне цен понедельника

Мицотакис выступил на церемонии начала строительства станции. Данный проект рассматривается как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа. В церемонии участвуют глава Евросовета Шарль Мишель, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министры Болгарии Кирилл Петков и Северной Македонии Димитар Ковачевски.

Греческое общественное телевидение ERT вело прямую трансляцию.

"Очень скоро с этим проектом и другими проектами мы сможем заменить природный газ из российских источников. Одновременно наши страны готовы все вместе взять на себя новую роль в новой энергетической карте Европы. Недавний шантаж России в связи с газом показывают, что такое сотрудничество не только необходимо, но является срочным", — сказал Мицотакис, заявив, что для Греции основной цель — достичь энергетической достаточности и помочь соседним странам, как Болгария.

Мицотакис заявил, что в течение 20 следующих месяцев Греция сможет получить значительные, очень большие количества сжиженного природного газа. Возможности регазификации составят 5,5 миллиарда кубометров газа в год. Иными словами, эта греческая станция СПГ в состоянии заменить российский природный газ полностью не только на национальном рынке, но и заместить значительную часть поставок российского природного газа на Балканах. Конечно, в сочетании с модернизацией некоторых трубопроводов и строительством интерконнекторов.

Он сообщил, что планируется ускорить строительство интерконнекторов Греция-Болгария и Болгария-Сербия, трубопровода Греция-Северная Македония. Газ сможет поставляться также в Румынии и Молдавию, сказал премьер Греции.

Премьер Болгарии Кирилл Петков назвал сегодняшний день "историческим" для Греции и Болгарии, которые стремятся к независимости в сфере энергетики.

"Давлению, которое Россия оказывает на Болгарию с прекращением поставок газа, мы можем противостоять только вместе. Экономическое давление Кремля на нашу страну и на Евросоюз не увенчается успехом, и сегодняшнее событие доказательство этого", — заявил Петков.

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что проект является значительным для всего региона.

"И я поначалу был скептиком, спрашивал себя, может ли что-то подобное реализоваться или нет. Сейчас, когда я вижу, что мы на финишной прямой, я хочу сказать, что для того, чтобы мы смогли обеспечить значительное количество газа в будущем, следует усилить проекты, как этот и проекты интерконнекторов", — сказал Вучич.

По его словам, он благодарен Евросоюзу за то, что тот в значительной степени финансирует проекты строительства газопроводов, и есть еще много проблем, которые предстоят решить ради народов.

"Я надеюсь, что с поддержкой Евросоюза мы преодолеем трудности", — сказал президент Сербии.

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски сказал, что начало строительства станции является историческим событием, так как речь идет о долгосрочных энергетических поставках и обеспечении энергетической достаточности.

"Северная Македония хочет участвовать в проекте, и идет подготовка соглашения по строительству газопровода, который поставит газ всем потребителям в Северной Македонии. Замена лигнитов газом является нашей целью", — сказал он.

Он заявил, что южный газовый коридор внесет вклад в достижение независимости от российского газа.

Заработать терминал должен в конце 2023 года. Стоимость FSRU в Александруполисе оценивается в 370 миллионов евро, 50% расходов могут быть профинансированы из фондов ЕС.